Буданов: удари по логістиці РФ максимально ефективні

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Удари по російській логістиці є максимально ефективними та вже створюють серйозні проблеми для окупаційних військ. Вони безпосередньо впливають на постачання та боєздатність підрозділів РФ. Ключовою вразливістю залишається система доставлення пального.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" у понеділок, 1 червня.

Буданов про ефективність ударів ЗСУ по логістиці РФ

Кирило Буданов зазначив, що удари Сил оборони України по логістичній інфраструктурі РФ суттєво ускладнюють забезпечення російських військ і виконання ними бойових завдань. За його словами, саме такі операції мають високий рівень ефективності та створюють системні проблеми для противника.

Він наголосив, що найбільш уразливою ланкою російської армії залишається постачання пального, яке здебільшого здійснюється автомобільним транспортом, а не залізницею. Це впливає на роботу техніки, генераторів та загальну стійкість військової системи забезпечення.

Окремо Буданов зазначив, що удари по території РФ також посилюють внутрішній тиск на країну-агресора та можуть впливати на її подальші рішення щодо війни.

Читайте також:

У цьому контексті Кирило Буданов наголосив:

"Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна. Це ускладнює їх мрії про виконання їх завдань. Якщо ви ставите питання, чи зупиниться Росія, то ні не зупиниться...".

Новини.LIVE інформували, що удари Сил оборони України по російській логістиці вже призвели до проблем із забезпеченням окупаційних військ пальним. На тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої, а в Криму дефіцит став особливо помітним. Також удари по логістичній інфраструктурі впливають на постачання боєприпасів, дронів та особового складу.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари системно виводять з ладу російську нафтову інфраструктуру. За його словами, майже 40% первинної переробки нафти у РФ уже зупинено, що спричиняє дефіцит пального. Президент наголосив, що такі дії є частиною "далекобійних санкцій", які посилюють тиск на економіку Росії.