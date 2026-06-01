Зеленський: майже 40% первинної переробки нафти у РФ виведені з ладу

Президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари системно впливають на російську нафтову інфраструктуру. За його словами, ЗСУ здатні уражати військову логістику РФ на всю глибину окупованих територій, що вже призводить до дефіциту пального. Глава держави наголосив, що "далекобійні санкції" України продовжують посилювати тиск на російську економіку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у понеділок, 1 червня.

Зеленський про далекобійні санкції проти Росії

Володимир Зеленський розповів про результати роботи українських сил за останній період та наслідки ударів по російській інфраструктурі.

Він зазначив, що практично на півдні та сході України для окупаційних військ не залишається безпечних маршрутів, а ситуація поступово погіршується через перебої з постачанням, зокрема пального в тимчасово окупованому Криму та інших регіонах.

Окремо президент підкреслив масштаби уражень російської нафтопереробної галузі, назвавши їх результатом системної роботи українських сил.

"Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні та сході нашої країни. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.

План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу", — поінформував український лідер.

Новини.LIVE інформували, що удари Сил оборони України по російській логістиці вже спричиняють проблеми із забезпеченням окупаційних військ пальним. На тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої, а в Криму дефіцит став особливо помітним. Через це російське командування змушене переорієнтовувати ресурси насамперед на потреби армії.

Новини.LIVE також повідомляли, що Сили оборони України завдали низки ударів по військових та логістичних об’єктах РФ у період 25–26 травня. У результаті атак зупинено роботу Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області. Також уражено командні пункти, склади та об’єкти забезпечення російських військ на кількох напрямках.