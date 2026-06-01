Військовий: РФ вже відчуває проблеми з пальним через удари ЗСУ

Горить об'єкт РФ.

Удари Сил оборони України по російській логістиці вже впливають на забезпечення окупаційних військ. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої з пальним, а в Криму дефіцит став особливо помітним. Російське командування змушене спрямовувати наявні ресурси насамперед на потреби армії.

Про це в ефірі День.LIVE заявив командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 3-го армійського корпусу Олександр Іванцов із позивним "Схід".

Військовий про проблеми з пальним в Росії через удари ЗСУ

За словами військового, удари українських воїнів по паливозаправниках, вантажівках та інших елементах логістичної інфраструктури безпосередньо впливають на здатність російських підрозділів отримувати необхідні ресурси. Йдеться не лише про пальне, а й про постачання боєприпасів, безпілотників та особового складу.

Іванцов наголосив, що логістика залишається одним із ключових факторів ведення війни, а її порушення суттєво послаблює можливості противника на фронті. Саме тому українські сили продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують функціонування російського військового угруповання.

Коментуючи наслідки таких дій, військовий зазначив:

"Логістика взагалі в будь-якій війні є ключовою для будь-якої армії. Відповідно, якщо ми вибиваємо ворожу логістику, паливозаправники, то значить підрозділи не отримують в потрібній кількості паливо для своєї техніки, не можуть її заправляти, танки, іншу техніку. Також не доїжджають до ворога в певній кількості боєприпаси, безпілотники, особовий склад".

Крім того, за словами військового, проблеми з постачанням вже відчуваються на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Він зазначив, що через обмежені ресурси російське командування надає пріоритет забезпеченню своїх військ, тоді як цивільне населення дедалі частіше стикається з нестачею пального. Це, на його думку, свідчить про ефективність ударів по логістичних маршрутах і складах противника.

"Це все зриває плани ворога по їх наступальних діях і дає шанс українській державі переломити ситуацію на свою користь. А чи можна очікувати, наприклад, в них перебої з постачанням того самого бензину і тому подібне? Це вже є. Особливо ми це різко бачимо в Криму, бо по Кримському мосту вони заборонили їздити важкій техніці, там може лише легковий транспорт пересуватися. А сухопутний коридор, так званий в Крим, яким вони так сильно пишались, на сьогодні вражається безпілотними літальними апаратами", — пояснив військовий.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно українські дрони атакували нафтові та військові об’єкти в глибокому тилу Росії, зокрема на відстані понад 1200 км від кордону. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Саратовського НПЗ, де виникла масштабна пожежа, а також удар по лінійній станції "Лазарєво" в Кіровській області. Крім того, повідомляється про влучання по складу палива в Ростовській області та командному пункту в Курській області.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема по Волгоградському НПЗ, нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" та ЗРК "Тор-М2". У Генштабі ЗСУ повідомили, що на цих об’єктах зафіксовано пожежі та ураження виробничої й військової інфраструктури.