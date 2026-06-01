Военный: РФ уже испытывает проблемы с топливом из-за ударов ВСУ

Горит объект РФ. Фото: МЧС РФ

Удары Сил обороны Украины по российской логистике уже влияют на обеспечение оккупационных войск. В частности, на временно оккупированных территориях фиксируются перебои с горючим, а в Крыму дефицит стал особенно заметным. Российское командование вынуждено направлять имеющиеся ресурсы прежде всего на нужды армии.

Об этом в эфире День.LIVE заявил командир взвода беспилотных авиационных комплексов 3-го армейского корпуса Александр Иванцов с позывным "Восток".

Военный о проблемах с горючим в России из-за ударов ВСУ

По словам военного, удары украинских воинов по топливозаправщикам, грузовикам и другим элементам логистической инфраструктуры непосредственно влияют на способность российских подразделений получать необходимые ресурсы. Речь идет не только о горючем, но и о поставках боеприпасов, беспилотников и личного состава.

Иванцов отметил, что логистика остается одним из ключевых факторов ведения войны, а ее нарушение существенно ослабляет возможности противника на фронте. Именно поэтому украинские силы продолжают наносить удары по объектам, которые обеспечивают функционирование российской военной группировки.

Комментируя последствия таких действий, военный отметил:

"Логистика вообще в любой войне является ключевой для любой армии. Соответственно, если мы выбиваем вражескую логистику, топливозаправщики, то значит подразделения не получают в нужном количестве топливо для своей техники, не могут ее заправлять, танки, другую технику. Также не доезжают до врага в определенном количестве боеприпасы, беспилотники, личный состав".

Кроме того, по словам военного, проблемы с поставками уже ощущаются на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Он отметил, что из-за ограниченных ресурсов российское командование отдает приоритет обеспечению своих войск, тогда как гражданское население все чаще сталкивается с нехваткой горючего. Это, по его мнению, свидетельствует об эффективности ударов по логистическим маршрутам и складам противника.

"Это все срывает планы врага по их наступательным действиям и дает шанс украинскому государству переломить ситуацию в свою пользу. А можно ли ожидать, например, у них перебои с поставками того самого бензина и тому подобное? Это уже есть. Особенно мы это резко видим в Крыму, потому что по Крымскому мосту они запретили ездить тяжелой технике, там может только легковой транспорт передвигаться. А сухопутный коридор, так называемый в Крым, которым они так сильно гордились, на сегодня поражается беспилотными летательными аппаратами",— пояснил военный.

Новини.LIVE информировали, что недавно украинские дроны атаковали нефтяные и военные объекты в глубоком тылу России, в частности на расстоянии более 1200 км от границы. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение Саратовского НПЗ, где возник масштабный пожар, а также удар по линейной станции "Лазарево" в Кировской области. Кроме того, сообщается о попадании по складу топлива в Ростовской области и командному пункту в Курской области.

Новини.LIVE также писали, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в частности по Волгоградскому НПЗ, нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" и ЗРК "Тор-М2". В Генштабе ВСУ сообщили, что на этих объектах зафиксированы пожары и поражения производственной и военной инфраструктуры.