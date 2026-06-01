Главная Новости дня Зеленский: 40% первичной переработки нефти в РФ выведены из строя

Дата публикации 1 июня 2026 20:27
Зеленский: 40% первичной переработки нефти в РФ выведены из строя
Срочная новость

Сейчас у наших воинов есть способность доставать российскую военную логистику фактически на всю глубину временно оккупированной территории. Практически нет для оккупанта безопасных дорог на юге и востоке нашей страны. Еще одно доказательство того, что спокойных времен для оккупанта на нашей земле не будет. Это отражается и дефицитами, прежде всего дефицитом горючего в Крыму и в других наших регионах, которые под оккупацией.

План наших дальнобойных санкций выполняется шаг за шагом. За январь - май этого года наши воины смогли поразить 15 российских НПЗ. Это существенно. Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это - значительная история, значительная потеря. Почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя.

Новость дополняется...

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
