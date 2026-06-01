Буданов: удары по логистике РФ максимально эффективны

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Удары по российской логистике являются максимально эффективными и уже создают серьезные проблемы для оккупационных войск. Они непосредственно влияют на снабжение и боеспособность подразделений РФ. Ключевой уязвимостью остается система доставки горючего.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности" в понедельник, 1 июня.

Кирилл Буданов отметил, что удары Сил обороны Украины по логистической инфраструктуре РФ существенно затрудняют обеспечение российских войск и выполнение ими боевых задач. По его словам, именно такие операции имеют высокий уровень эффективности и создают системные проблемы для противника.

Он отметил, что наиболее уязвимым звеном российской армии остается поставка горючего, которое в основном осуществляется автомобильным транспортом, а не по железной дороге. Это влияет на работу техники, генераторов и общую устойчивость военной системы обеспечения.

Отдельно Буданов отметил, что удары по территории РФ также усиливают внутреннее давление на страну-агрессора и могут влиять на ее дальнейшие решения по войне.

В этом контексте Кирилл Буданов отметил:

"Поэтому это максимально эффективная работа, она нужна и правильная. Это усложняет их мечты о выполнении их задач. Если вы задаете вопрос, остановится ли Россия, то нет, не остановится...".

Новини.LIVE информировали, что удары Сил обороны Украины по российской логистике уже привели к проблемам с обеспечением оккупационных войск горючим. На временно оккупированных территориях фиксируются перебои, а в Крыму дефицит стал особенно заметным. Также удары по логистической инфраструктуре влияют на поставки боеприпасов, дронов и личного состава.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары системно выводят из строя российскую нефтяную инфраструктуру. По его словам, почти 40% первичной переработки нефти в РФ уже остановлено, что вызывает дефицит топлива. Президент подчеркнул, что такие действия являются частью "дальнобойных санкций", которые усиливают давление на экономику России.