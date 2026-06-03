Зеленський підтвердив атаки України по НПЗ та ракетному заводу в РФ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішні нічні удари українських сил по стратегічних об'єктах у глибині території Росії, що були здійснені у ніч проти 3 червня. Спільна далекобійна операція СБУ, ГУР, ССО та інших підрозділів дозволила вразити нафтовий гігант у Санкт-Петербурзі на відстані 1100 кілометрів, військову базу в Кронштадті, а також збройовий завод на Тамбовщині.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

ЗСУ завдали влучних ударів по двох важливих російських об'єктах

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про вагомі результати бойової роботи українських спецслужб та військових підрозділів у глибокому тилу ворога. У ніч на 3 червня Сили оборони провели масштабну скоординовану спецоперацію, уразивши ключові економічні та військові об'єкти, які забезпечують життєздатність російської армії. Успішні удари по території Російської Федерації завдали воїни Служби безпеки України (СБУ), Сил безпілотних систем (СБС), Сил спеціальних операцій (ССО), Головного управління розвідки (ГУР) та Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Пожежа на нафтовому терміналі в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Однією з головних цілей цієї ночі став Петербурзький нафтовий термінал. Президент окремо наголосив на унікальній дальності цієї атаки, яка вказує на нові технічні спроможності українського озброєння. Від державного кордону України до цього стратегічного об'єкта російської нафтової галузі, що безпосередньо фінансує та забезпечує загарбницьку війну, відстань становить близько 1100 кілометрів.

Президент зазначив, що під час нічного нальоту було досягнуто суто воєнних цілей на території Кронштадтської військово-морської бази на Балтиці.

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Паралельно інша група дронів завдала удару по збройовому сектору вглиб материкової Росії. Потужні вибухи та пожежу зафіксували на підприємстві в Тамбовському регіоні, яке залучене до безперервного виробництва російської зброї. Ця ціль розташовувалася на відстані майже 600 кілометрів від лінії фронту

"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!" — написав глава держави.

Як уже писали Новини.LIVE, в Росії виник гострий дефіцит пального. Через це влада запровадила суворі обмеження в продажі, а також наклала заборону на експорт деяких видів пального до листопада.

Також нещодавно українські дрони успішно подолали відстань у понад 1200 кілометрів та вдарили по нафтовому заводу "Саратовський". Окрім того, під атакою того ж дня опинилися й об'єкти на території тимчасово окупованого Криму.