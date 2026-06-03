У Санкт-Петербурзі та Мічурінську горять НПЗ та військовий завод

Дим від пожежі на НПЗ у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У ніч на 3 червня російські стратегічні об'єкти опинилися під потужним ударом безпілотників. Відомо, що у Санкт-Петербурзі спалахнув найбільший на Балтиці нафтовий термінал Росії, а в Тамбовській області загорівся військовий завод "Прогрес", який виготовляє критичні компоненти для крилатих ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

У Санкт-Петербурзі палає потужний нафтовий термінал

Ніч проти середи, 3 червня, відзначилася серйозними ударами по економічній та військовій інфраструктурі всередині Російської Федерації. У Кіровському районі Санкт-Петербурга внаслідок нальоту безпілотних літальних апаратів спалахнув Петербурзький нафтовий термінал.

Дим від пожежі в Санкт-Петербурзі на НПЗ. Фото: росЗМІ

Це підприємство є найбільшим нафтоперевалочним комплексом Росії в Балтійському регіоні, має 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів і щороку здатне пропускати до 12,5 мільйона тонн сировини. Термінал має стратегічне значення для паливної безпеки країни-агресорки.

Резервувари у вогні. Фото: кадр з відео

Між іншим успішна повітряна атака відбулася безпосередньо в день офіційного відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме до 6 червня. Головною подією заходу має стати виступ російського диктатора Володимира Путіна, проте майданчик форуму розташований усього за 17 кілометрів від охопленого вогнем нафтового об'єкта.

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Удар по ракетному заводу росіян у Тамбовській області

Одночасно з вибухами на Балтиці інша група безпілотників атакувала місто Мічурінськ у Тамбовській області. Завдяки OSINT-аналізу журналістів вдалося встановити точне місце зйомки пожежі, яку зафіксували місцеві очевидці. Вогонь спалахнув на території оборонного заводу "Прогрес".

Пожежа на заводі "Прогрес" після удару дрона. Фото: кадр з відео

Зазначається, що це підприємство вже неодноразово ставало ціллю для українських сил: удари по ньому фіксували в грудні 2024 року, червні 2025 року, а також нещодавно, у лютому 2026 року.

За даними проєкту воєнної розвідки України War & Sanction, завод "Прогрес" відіграє ключову роль у забезпеченні російського ракетного терору. Тут виготовляють спеціальні датчики МП-95, які ворог використовує під час випробувань та контролю систем наведення стратегічних крилатих ракет Х-101.

Також на потужностях заводу збирають гіромотори для авіаційних ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Окрім військового обладнання для авіації та ракет, завод випускає цивільну електротехніку та комплектуючі для нафто- і газопроводів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна завдала серії потужних атак по НПЗ Росії. Так нещодавно під атакою опинився завод в Росії, що за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Йдеться про об'єкт "Саратовский", де внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Цей стратегічний об'єкт належить державному концерну "Роснефть" і відігравав критичну роль у забезпеченні пальним усієї військової логістики окупаційних військ.

А наприкінці травня Сили оборони України завдали удару вп'яте по НПЗ у Туапсе. Відомо, що даний завод здатен здійснювати переробку нафти по 12 млн тонн на рік і виготовляє пальне для потреб російської армії.

На тлі тривалих та влучних атак в Росії виник дефіцит пального. У більшості регіонах його уже почали продавати в обмежених кількостях по талонах, а Кремль дав вказівку обмежити продаж авіагасу в інші країни.