Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Санкт-Петербурзі та Мічурінську горять НПЗ та військовий завод

У Санкт-Петербурзі та Мічурінську горять НПЗ та військовий завод

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 09:41
У Санкт-Петербурзі та Мічурінську горять НПЗ та військовий завод
Дим від пожежі на НПЗ у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У ніч на 3 червня російські стратегічні об'єкти опинилися під потужним ударом безпілотників. Відомо, що у Санкт-Петербурзі спалахнув найбільший на Балтиці нафтовий термінал Росії, а в Тамбовській області загорівся військовий завод "Прогрес", який виготовляє критичні компоненти для крилатих ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

У Санкт-Петербурзі палає потужний нафтовий термінал 

Ніч проти середи, 3 червня, відзначилася серйозними ударами по економічній та військовій інфраструктурі всередині Російської Федерації. У Кіровському районі Санкт-Петербурга внаслідок нальоту безпілотних літальних апаратів спалахнув Петербурзький нафтовий термінал.

НПЗ Санкт-Петербург горить
Дим від пожежі в Санкт-Петербурзі на НПЗ. Фото: росЗМІ

Це підприємство є найбільшим нафтоперевалочним комплексом Росії в Балтійському регіоні, має 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів і щороку здатне пропускати до 12,5 мільйона тонн сировини. Термінал має стратегічне значення для паливної безпеки країни-агресорки.

Пожежа на НПЗ в Пітері
Резервувари у вогні. Фото: кадр з відео

Між іншим успішна повітряна атака відбулася безпосередньо в день офіційного відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме до 6 червня. Головною подією заходу має стати виступ російського диктатора Володимира Путіна, проте майданчик форуму розташований усього за 17 кілометрів від охопленого вогнем нафтового об'єкта. 

Читайте також:

Удар по ракетному заводу росіян у Тамбовській області

Одночасно з вибухами на Балтиці інша група безпілотників атакувала місто Мічурінськ у Тамбовській області. Завдяки OSINT-аналізу журналістів вдалося встановити точне місце зйомки пожежі, яку зафіксували місцеві очевидці. Вогонь спалахнув на території оборонного заводу "Прогрес".

null
Пожежа на заводі "Прогрес" після удару дрона. Фото: кадр з відео

Зазначається, що це підприємство вже неодноразово ставало ціллю для українських сил: удари по ньому фіксували в грудні 2024 року, червні 2025 року, а також нещодавно, у лютому 2026 року.

За даними проєкту воєнної розвідки України War & Sanction, завод "Прогрес" відіграє ключову роль у забезпеченні російського ракетного терору. Тут виготовляють спеціальні датчики МП-95, які ворог використовує під час випробувань та контролю систем наведення стратегічних крилатих ракет Х-101.

Також на потужностях заводу збирають гіромотори для авіаційних ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Окрім військового обладнання для авіації та ракет, завод випускає цивільну електротехніку та комплектуючі для нафто- і газопроводів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна завдала серії потужних атак по НПЗ Росії. Так нещодавно під атакою опинився завод в Росії, що за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Йдеться про об'єкт "Саратовский", де внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Цей стратегічний об'єкт належить державному концерну "Роснефть" і відігравав критичну роль у забезпеченні пальним усієї військової логістики окупаційних військ.

А наприкінці травня Сили оборони України завдали удару вп'яте по НПЗ у Туапсе. Відомо, що даний завод здатен здійснювати переробку нафти по 12 млн тонн на рік і виготовляє пальне для потреб російської армії.

На тлі тривалих та влучних атак в Росії виник дефіцит пального. У більшості регіонах його уже почали продавати в обмежених кількостях по талонах, а Кремль дав вказівку обмежити продаж авіагасу в інші країни.

НПЗ дрони Росія Санкт-Петербург
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації