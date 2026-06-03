В Санкт-Петербурге и Мичуринске горят НПЗ и военный завод

Дым от пожара на НПЗ в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

В ночь на 3 июня российские стратегические объекты оказались под мощным ударом беспилотников. Известно, что в Санкт-Петербурге вспыхнул крупнейший на Балтике нефтяной терминал России, а в Тамбовской области загорелся военный завод "Прогресс", который производит критические компоненты для крылатых ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ и соцсети.

В Санкт-Петербурге пылает мощный нефтяной терминал

Ночь на среду, 3 июня, отметилась серьезными ударами по экономической и военной инфраструктуре внутри Российской Федерации. В Кировском районе Санкт-Петербурга в результате налета беспилотных летательных аппаратов вспыхнул Петербургский нефтяной терминал.

Дым от пожара в Санкт-Петербурге на НПЗ. Фото: росСМИ

Это предприятие является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом России в Балтийском регионе, имеет 21 резервуар для хранения нефтепродуктов и ежегодно способно пропускать до 12,5 миллиона тонн сырья. Терминал имеет стратегическое значение для топливной безопасности страны-агрессора.

Резервуары в огне. Фото: кадр из видео

Между прочим успешная воздушная атака произошла непосредственно в день официального открытия Петербургского международного экономического форума, который продлится до 6 июня. Главным событием мероприятия должно стать выступление российского диктатора Владимира Путина, однако площадка форума расположена всего в 17 километрах от охваченного огнем нефтяного объекта.

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Одновременно со взрывами на Балтике другая группа беспилотников атаковала город Мичуринск в Тамбовской области. Благодаря OSINT-анализу журналистов удалось установить точное место съемки пожара, который зафиксировали местные очевидцы. Огонь вспыхнул на территории оборонного завода "Прогресс".

Пожар на заводе "Прогресс" после удара дрона. Фото: кадр из видео

Отмечается, что это предприятие уже неоднократно становилось целью для украинских сил: удары по нему фиксировали в декабре 2024 года, июне 2025 года, а также недавно, в феврале 2026 года.

По данным проекта военной разведки Украины War & Sanction, завод "Прогресс" играет ключевую роль в обеспечении российского ракетного террора. Здесь изготавливают специальные датчики МП-95, которые враг использует во время испытаний и контроля систем наведения стратегических крылатых ракет Х-101.

Также на мощностях завода собирают гиромоторы для авиационных ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Кроме военного оборудования для авиации и ракет, завод выпускает гражданскую электротехнику и комплектующие для нефте- и газопроводов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина нанесла серии мощных атак по НПЗ России. Так недавно под атакой оказался завод в России, что в 1200 километрах от границы с Украиной. Речь идет об объекте "Саратовский", где в результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Этот стратегический объект принадлежит государственному концерну "Роснефть" и играл критическую роль в обеспечении горючим всей военной логистики оккупационных войск.

А в конце мая Силы обороны Украины нанесли удар в пятый раз по НПЗ в Туапсе. Известно, что данный завод способен осуществлять переработку нефти по 12 млн тонн в год и производит топливо для нужд российской армии.

На фоне длительных и точных атак в России возник дефицит топлива. В большинстве регионах его уже начали продавать в ограниченных количествах по талонам, а Кремль дал указание ограничить продажу авиакеросина в другие страны.