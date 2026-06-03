Зеленский подтвердил атаки Украины по НПЗ и ракетному заводу в РФ

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил успешные ночные удары украинских сил по стратегическим объектам в глубине территории России, которые были осуществлены в ночь на 3 июня. Совместная дальнобойная операция СБУ, ГУР, ССО и других подразделений позволила поразить нефтяной гигант в Санкт-Петербурге на расстоянии 1100 километров, военную базу в Кронштадте, а также оружейный завод в Тамбовской области.

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