Чмут заявил о новом этапе войны из-за развития дальнобойных средств

Председатель БФ "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: кадр с видео

Украина сейчас активно наращивает системное использование дальнобойных средств поражения для ударов по глубокому тылу российских оккупантов. Массовое применение относительно дешевого вооружения средней дальности позволяет эффективно уничтожать вражеские склады, полигоны и крупные места сосредоточения живой силы. Такие кардинальные изменения в военных подходах фактически открывают совершенно новый этап полномасштабной войны на истощение.

Об этом в кулуарах международного Форума "Архитектура Безопасности" в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Паника в армии РФ

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что российское командование сейчас оказалось в крайне сложной ситуации. Россияне сейчас вынуждены лихорадочно искать методы противодействия, поскольку находятся в позиции реагирования на украинские удары, и им надо что-то с этим сделать.

Если враг не найдет выход, он продолжит стремительно терять технику и людей на фронте.

Влияние на линию фронта

Постоянное уничтожение логистических узлов не позволяет противнику нормально проводить ротации и оперативно пополнять свои войска непосредственно на поле боя.

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По словам Тараса Чмута, подобное давление со стороны украинских сил постепенно, но уверенно переформатирует общую ситуацию на линии соприкосновения.

Сейчас массовые атаки создают для ВСУ серьезные дополнительные возможности в боевых действиях, поскольку это дешевые средства, которые одновременно создали новый виток в войне.

Ранее Новини.LIVE писали, что экономические проблемы и дефицит рабочей силы не заставят Кремль прекратить агрессию, поскольку благосостояние населения никогда не интересовало российскую власть. Такое мнение высказал глава ОП Кирилл Буданов во время международного Форума "Архитектура Безопасности".

Также на форуме "Архитектура Безопасности" обсуждали то, что Украина уже начала применять на поле боя собственное баллистическое оружие, дальность которого составляет 800-900 километров. Эти ракеты успешно атакуют цели на территории Российской Федерации.