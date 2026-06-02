Юсов: ЗСУ та дипломати роблять все, щоб війна закінчилась якнайшвидше

Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: ГУР МОУ

Україна продовжує комплексну роботу як на полі бою, так і на дипломатичному рівні для досягнення справедливого миру. Водночас у війні дедалі більшу роль відіграють безпілотні технології, які дозволяють завдавати точкових ударів по ворогу та ускладнювати його логістику. У ГУР наголошують, що тиск на російські сили триває і на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у понеділок, 1 червня.

Юсов про роботу задля закінчення війни

Представник розвідки Андрій Юсов підкреслив, що Україна продовжує боротьбу до досягнення своїх цілей і працює в координації між військовими та дипломатами.

Окремо він відзначив, що сучасна війна значною мірою перейшла у технологічну площину, де ключову роль відіграють дрони в різних середовищах — повітрі, на землі та на морі.

Представник ГУР МОУ наголосив на важливості стійкості України та системного тиску на противника, який відчуває наслідки дій Сил оборони.

Також він зазначив, що такі дії створюють додатковий інформаційний та психологічний тиск на Кремль, ускладнюючи російську пропаганду.

"Безумовно, Сили безпеки і оборони, воєнно-політичне керівництво, дипломати роблять все можливе, щоб війна закінчилась справедливим миром якнайшвидше. Але разом з тим, питання стійкості, питання готовності. Ми продовжуємо боротьбу стільки, скільки буде необхідно для того, щоби зупинити ворога...

Сили безпеки оборони продовжують працювати по ворожих військових цілях і в тому числі в українському тимчасово купованому Криму. Ситуація, яку ви спостерігаєте всі, із відкритих даних, безумовно, це результат успішної роботи.

Чи є це додатковим тиском на Кремль? Так, тому що пропаганді важче говорити про те, що все йде за планом і все чудово і прекрасно. Очевидно, що ці тези, це повна брехня і не відповідає дійсності", — сказав Юсов.

Новини.LIVE інформували, що за словами Кирила Буданова, удари Сил оборони України по російській логістиці мають високу ефективність і вже створюють серйозні проблеми для забезпечення окупаційних військ. Найбільш уразливою ланкою залишається постачання пального, що впливає на роботу техніки та загальну боєздатність підрозділів РФ.

