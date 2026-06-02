Юсов: ВСУ и дипломаты делают все, чтобы война закончилась как можно быстрее

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: ГУР МОУ

Украина продолжает комплексную работу как на поле боя, так и на дипломатическом уровне для достижения справедливого мира. В то же время в войне все большую роль играют беспилотные технологии, которые позволяют наносить точечные удары по врагу и усложнять его логистику. В ГУР отмечают, что давление на российские силы продолжается и на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в понедельник, 1 июня.

Юсов о работе для окончания войны

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что Украина продолжает борьбу к достижению своих целей и работает в координации между военными и дипломатами.

Отдельно он отметил, что современная война в значительной степени перешла в технологическую плоскость, где ключевую роль играют дроны в различных средах — воздухе, на земле и на море.

Представитель ГУР МОУ отметил важность устойчивости Украины и системного давления на противника, который чувствует последствия действий Сил обороны.

Также он отметил, что такие действия создают дополнительное информационное и психологическое давление на Кремль, усложняя российскую пропаганду.

"Безусловно, Силы безопасности и обороны, военно-политическое руководство, дипломаты делают все возможное, чтобы война закончилась справедливым миром как можно быстрее. Но вместе с тем, вопрос устойчивости, вопрос готовности. Мы продолжаем борьбу столько, сколько будет необходимо для того, чтобы остановить врага...

Силы безопасности обороны продолжают работать по вражеским военным целям и в том числе в украинском временно купленном Крыму. Ситуация, которую вы наблюдаете все, из открытых данных, безусловно, это результат успешной работы.

Является ли это дополнительным давлением на Кремль? Да, потому что пропаганде труднее говорить о том, что все идет по плану и все прекрасно и прекрасно. Очевидно, что эти тезисы, это полная ложь и не соответствует действительности", — сказал Юсов.

Новини.LIVE информировали, что по словам Кирилла Буданова, удары Сил обороны Украины по российской логистике имеют высокую эффективность и уже создают серьезные проблемы для обеспечения оккупационных войск. Наиболее уязвимым звеном остается поставка горючего, что влияет на работу техники и общую боеспособность подразделений РФ.

Новини.LIVE также писали, что удары ВСУ по российской логистике уже приводят к перебоям с обеспечением оккупационных войск. На временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, фиксируется дефицит горючего, из-за чего российское командование вынуждено перебрасывать ресурсы на нужды армии.