В Крыму прогремели взрывы возле аэродромов Бельбек и Саки

ЗПРК "Панцирь-С" в Крыму. Фото: росСМИ

В ночь на 4 июня в нескольких районах оккупированного Крыма были слышны взрывы. Сообщения о работе противовоздушной обороны и беспилотниках поступали из Севастополя, Симферополя, а также из районов военных аэродромов Бельбек, Саки и Гвардейское. Информацию распространяли местные мониторинговые ресурсы и жители полуострова.

Официальных данных о последствиях на объектах по состоянию на утро опубликовано не было, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно о ночной атаке на Крым

Взрывы фиксировались в Нахимовском районе Севастополя, возле Северной стороны города и в районе Парка Победы. Недалеко от этого места расположены системы "Панцирь С".

Также сообщалось о работе российской ПВО возле аэродромов крымских Кача, Бельбек, Саки и Гвардейское. Канал АТЕШ заявил о новой атаке на военный аэродром Саки, который российские войска активно используют в военных целях.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки и заявил, что силы ПВО якобы уничтожили семь беспилотников. При этом представители оккупационных властей не сообщили о возможных повреждениях военной инфраструктуры.

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