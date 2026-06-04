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Главная Новости дня В Крыму прогремели взрывы возле аэродромов Бельбек и Саки

В Крыму прогремели взрывы возле аэродромов Бельбек и Саки

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 03:47
В Крыму прогремели взрывы возле аэродромов Бельбек и Саки
ЗПРК "Панцирь-С" в Крыму. Фото: росСМИ

В ночь на 4 июня в нескольких районах оккупированного Крыма были слышны взрывы. Сообщения о работе противовоздушной обороны и беспилотниках поступали из Севастополя, Симферополя, а также из районов военных аэродромов Бельбек, Саки и Гвардейское. Информацию распространяли местные мониторинговые ресурсы и жители полуострова.

Официальных данных о последствиях на объектах по состоянию на утро опубликовано не было, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно о ночной атаке на Крым

Взрывы фиксировались в Нахимовском районе Севастополя, возле Северной стороны города и в районе Парка Победы. Недалеко от этого места расположены системы "Панцирь С".

Также сообщалось о работе российской ПВО возле аэродромов крымских Кача, Бельбек, Саки и Гвардейское. Канал АТЕШ заявил о новой атаке на военный аэродром Саки, который российские войска активно используют в военных целях.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки и заявил, что силы ПВО якобы уничтожили семь беспилотников. При этом представители оккупационных властей не сообщили о возможных повреждениях военной инфраструктуры.

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Напомним, Новини.LIVE писали о последствиях ночной атаки россиян по Харькову, который прокомментировал мэр города Игорь Терехов. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получит от США 400 млн долларов, которые уже одобрил Конгресс страны. 

Крым ПВО война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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