У Криму прогриміли вибухи біля аеродромів Бельбек та Саки

ЗПРК "Панцир-С" у Криму. Фото: росЗМІ

У ніч проти 4 червня в декількох районах окупованого Криму було чути вибухи. Повідомлення про роботу протиповітряної оборони і безпілотники надходили із Севастополя, Сімферополя, а також із районів військових аеродромів Бельбек, Саки та Гвардійське. Інформацію поширювали місцеві моніторингові ресурси та жителі півострова.

Офіційних даних про наслідки на об'єктах станом на ранок опубліковано не було, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "РБК-Україна".

Що відомо про нічну атаку на Крим

Вибухи фіксували в Нахімовському районі Севастополя, біля Північної сторони міста і в районі Парку Перемоги. Недалеко від цього місця розташовані системи "Панцир С".

Також повідомлялося про роботу російської ППО біля аеродромів кримських Кача, Бельбек, Саки та Гвардійське. Канал АТЕШ заявив про нову атаку на військовий аеродром Саки, який російські війська активно використовують у військових цілях.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив факт атаки та заявив, що сили ППО нібито знищили сім безпілотників. При цьому представники окупаційної влади не повідомили про можливі пошкодження військової інфраструктури.

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