Рубіо пообіцяв новини про виділення Україні 400 млн доларів

Марко Рубіо виступає перед Сенатом США. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

США готується виділити Україні додаткові кошти. Вони будуть спрямовані на оборону у війні проти Росії. Офіційний Київ отримає гроші найближчим часом.

Цю інформацію підтвердив Марко Рубіо, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у середу підкомітету Сенату, що "досить скоро" з'являться новини про виділення Конгресом 400 млн доларів на війну в Україні, але відкладену Міністерством оборони.

Про які кошти йдеться

Пентагон підтвердив виділення Україні 400 млн доларів, які раніше були передбачені федеральним бюджетом США на 2026 фінансовий рік. Ці кошти вже були схвалені Конгресом, проте до останнього часу залишалися невикористаними.

Раніше увагу до цього питання привернув сенатор-республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл. Він заявив, що затверджена допомога для України фактично залишалася без руху, а спроби членів профільного комітету отримати роз'яснення від представників Пентагону не принесли результату.

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Виступаючи в Конгресі, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що станом на попередній день кошти вже було перераховано. Водночас виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Герст уточнив, що гроші поки що не розподілені за конкретними контрактами. За його словами, подальше використання фінансування залежатиме від того, яке саме оборонне обладнання вирішить придбати Україна.

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