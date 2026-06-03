Білецький: через 6–7 місяців на фронті може настати переломний момент

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що через 6–7 місяців на фронті може настати переломний момент. За його словами, Росія дедалі більше стикається з нестачею особового складу та не демонструє суттєвих успіхів на полі бою. Водночас Україна нарощує перевагу в повітрі завдяки безпілотним системам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Білецького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Білецький про переломний момент на полі бою

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що протягом найближчих шести-семи місяців ситуація на фронті може суттєво змінитися на користь України. На його думку, за збереження нинішніх тенденцій стане очевидно, що Росія програє війну на землі в тактичному вимірі.

За словами Білецького, для такого розвитку подій уже є низка передумов. Насамперед йдеться про дедалі відчутнішу нестачу живої сили в російській армії, а також відсутність значних просувань окупаційних військ на фронті.

Водночас українські Сили оборони продовжують нарощувати свої можливості у сфері безпілотних технологій. Як зазначив командир, дрони поступово забезпечують Україні перевагу в повітряному просторі та дозволяють контролювати значні території на глибину від лінії бойового зіткнення.

Читайте також:

Білецький також звернув увагу на зміну тактики російських військ. За його словами, окупанти вже не здатні проводити масштабні штурмові дії так, як це було раніше, що свідчить про поступове виснаження їхніх ресурсів.

На думку бригадного генерала, якщо нинішні тенденції збережуться, криза в російській армії лише поглиблюватиметься. Водночас він не виключив, що Росія може намагатися компенсувати невдачі на фронті посиленням ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

"Очевидна нестача живої сили противника на фронті, вона відчувається з кожним місяцем все сильніше і сильніше. Ні про які м’ясні хвилі, які ще 7-8 місяців тому були абсолютною нормою, вже зараз не йдеться навіть на найгостріших ділянках фронту.

Також це відверто відчуття переваги в повітрі. Причому в повітрі на всю глибину, починаючи від лінії бойового зіткнення, від першого окопу до, скажімо так, оперативної глибини 200 кілометрів, які зараз ми потроху беремо під контроль дронами. Тобто, є чітке розуміння і, до речі, воно є в полонених офіцерів російських. Воно чітко є, що небо зараз за нами. Вони не розуміють, як це і чому це, але констатують, що вони програли багато в чому небо. І дрон дає нам знову таки величезну перевагу.

Якщо ці тенденції будуть сталі, а для цього є абсолютно всі підстави, я не буду розкривати секрети. Але для цього багато зроблено, щоб ці тенденції стали сталими в найближчі місяці, то криза для росіян буде однозначно на лінії фронту наростати. Мій прогноз залишається таким же. Я думаю, що 6-7 місяців — це перелом на фронті й чітке розуміння того, що Росія тактично цю війну на землі програє", — пояснив Білецький.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Білецький заявив, що Росія намагається компенсувати невдачі на фронті посиленням атак на цивільне населення України. За його словами, зимова та весняна військові кампанії РФ не принесли очікуваних результатів, а просування окупантів залишаються мінімальними. Водночас ситуація на полі бою поступово змінюється на користь українських сил.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці травня 2026 року Білецький заявив про початок операції з контролю логістичних маршрутів російських військ на Луганщині та Східній Слобожанщині. За його словами, українські безпілотники вже завдають ударів по техніці, складах боєприпасів і шляхах постачання ворога в глибокому тилу РФ. Також під вогневим контролем дронів корпусу перебувають низка міст на тимчасово окупованій території Луганської області.