Билецкий: через 6-7 месяцев на фронте может наступить переломный момент

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что через 6-7 месяцев на фронте может наступить переломный момент. По его словам, Россия все больше сталкивается с нехваткой личного состава и не демонстрирует существенных успехов на поле боя. В то же время Украина наращивает преимущество в воздухе благодаря беспилотным системам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Билецкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

Билецкий о переломном моменте на поле боя

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что в течение ближайших шести-семи месяцев ситуация на фронте может существенно измениться в пользу Украины. По его мнению, при сохранении нынешних тенденций станет очевидно, что Россия проигрывает войну на земле в тактическом измерении.

По словам Билецкого, для такого развития событий уже есть ряд предпосылок. Прежде всего речь идет о все более ощутимой нехватке живой силы в российской армии, а также отсутствии значительных продвижений оккупационных войск на фронте.

В то же время украинские Силы обороны продолжают наращивать свои возможности в сфере беспилотных технологий. Как отметил командир, дроны постепенно обеспечивают Украине преимущество в воздушном пространстве и позволяют контролировать значительные территории на глубину от линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Билецкий также обратил внимание на изменение тактики российских войск. По его словам, оккупанты уже не способны проводить масштабные штурмовые действия так, как это было раньше, что свидетельствует о постепенном истощении их ресурсов.

По мнению бригадного генерала, если нынешние тенденции сохранятся, кризис в российской армии будет только углубляться. В то же время он не исключил, что Россия может пытаться компенсировать неудачи на фронте усилением ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Очевидна нехватка живой силы противника на фронте, она ощущается с каждым месяцем все сильнее и сильнее. Ни о каких мясных волнах, которые еще 7-8 месяцев назад были абсолютной нормой, уже сейчас речь не идет даже на самых острых участках фронта.

Также это откровенно ощущение превосходства в воздухе. Причем в воздухе на всю глубину, начиная от линии боевого соприкосновения, от первого окопа до, скажем так, оперативной глубины 200 километров, которые сейчас мы понемногу берем под контроль дронами. То есть, есть четкое понимание и, кстати, оно есть у пленных офицеров российских. Оно четко есть, что небо сейчас за нами. Они не понимают, как это и почему это, но констатируют, что они проиграли во многом небо. И дрон дает нам опять таки огромное преимущество.

Если эти тенденции будут устойчивы, а для этого есть абсолютно все основания, я не буду раскрывать секреты. Но для этого много сделано, чтобы эти тенденции стали устойчивыми в ближайшие месяцы, то кризис для россиян будет однозначно на линии фронта нарастать. Мой прогноз остается таким же. Я думаю, что 6-7 месяцев — это перелом на фронте и четкое понимание того, что Россия тактически эту войну на земле проигрывает", — пояснил Билецкий.

Новини.LIVE информировали, что недавно Билецкий заявил, что Россия пытается компенсировать неудачи на фронте усилением атак на гражданское население Украины. По его словам, зимняя и весенняя военные кампании РФ не принесли ожидаемых результатов, а продвижение оккупантов остаются минимальными. В то же время ситуация на поле боя постепенно меняется в пользу украинских сил.

Новини.LIVE также писали, что в конце мая 2026 года Билецкий заявил о начале операции по контролю логистических маршрутов российских войск на Луганщине и Восточной Слобожанщине. По его словам, украинские беспилотники уже наносят удары по технике, складам боеприпасов и путям снабжения врага в глубоком тылу РФ. Также под огневым контролем дронов корпуса находятся ряд городов на временно оккупированной территории Луганской области.