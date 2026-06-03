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Главная Новости дня Билецкий: РФ компенсирует провал военной кампании террором гражданских

Билецкий: РФ компенсирует провал военной кампании террором гражданских

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 17:12
Билецкий: РФ компенсирует провал военной кампании террором гражданских
Бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Российская армия полностью провалила свои зимнюю и весеннюю военные кампании на территории Украины. Поэтому оккупанты сейчас пытаются хоть как-то компенсировать постоянные неудачи на фронте за счет жестокого террора гражданского населения. Общая ситуация на линии боевых действий постепенно меняется в пользу украинских сил.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в эфире "Єдиних новин".

Минимальные продвижения врага

В мае этого года российские войска смогли достичь лишь минимальных территориальных результатов на поле боя. За этот период они оккупировали совсем незначительную площадь, тогда как силы ВСУ показали значительно лучшие результаты.

Как подчеркнул Андрей Билецкий, россияне "за май смогли захватить лишь 10 квадратных километров".

Психологическое давление врага и обстрелы гражданских

Поэтому, по мнению военного, массированные удары по мирным украинским городам напрямую связаны с беспомощностью российского командования на линии соприкосновения.

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Оккупанты просто пытаются запугать людей из-за неспособности прорвать оборону военных.

"Когда не получается побеждать на поле боя, соответственно, будут пробовать побеждать в психологии, в головах людей. Будут терроризировать женщин и детей", — подчеркнул Андрей Билецкий.

В то же время, он добавил, что сейчас на фронте происходит "тактический и оперативный перелом".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что РФ отказалась от тяжелой техники из-за дроновых атак ВСУ и массового уничтожения бронетехники. Поэтому россияне меняют тактику и пытаются действовать малыми пехотными группами.

Кроме того, мы писали, что на фоне массированного российского обстрела Украины в ночь на 2 июня президент Владимир Зеленский обратился к партнерам из ЕС и США. Он отметил, что Украине нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к комплексам Patriot.

обстрелы война в Украине Андрей Билецкий
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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