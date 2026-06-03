Білецький: РФ компенсує провал військової кампанії терором цивільних

Бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Російська армія повністю провалила свої зимову та весняну військові кампанії на території України. Через це окупанти зараз намагаються хоч якось компенсувати постійні невдачі на фронті за рахунок жорстокого терору цивільного населення. Загальна ситуація на лінії бойових дій поступово змінюється на користь українських сил.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на заяву командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького в ефірі "Єдиних новин".

Мінімальні просування ворога

У травні цього року російські війська змогли досягти лише мінімальних територіальних результатів на полі бою. За цей період вони окупували зовсім незначну площу, тоді як сили ЗСУ показали значно кращі результати.

Як підкреслив Андрій Білецький, росіяни "за травень змогли захопити лише 10 квадратних кілометрів".

Психологічний тиск ворога та обстріли цивільних

Тому, за думкою військового, масовані удари по мирних українських містах безпосередньо пов'язані з безпорадністю російського командування на лінії зіткнення.

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"Коли не виходить перемагати на полі бою, відповідно, будуть пробувати перемагати в психології, в головах людей. Будуть тероризувати жінок і дітей", — наголосив Андрій Білецький.

Водночас, він додав, що наразі на фронті відбувається "тактичний і оперативний перелам".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що РФ відмовилась від важкої техніки через дронові атаки ЗСУ та масове знищення бронетехніки. Тому росіяни змінюють тактику і намагаються діяти малими піхотними групами.

Крім того, ми писали, що на тлі масованого російського обстрілу України у ніч проти 2 червня президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів з ЄС та США. Він наголосив, що Україні потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до комплексів Patriot.