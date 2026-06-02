У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 2 червня. У лікарні помер 60-річний чоловік, якого не вдалося врятувати, оскільки травми виявилися занадто важкими. Таким чином, росіяни вбили сім людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпра 2 червня
"Нічна ворожа атака на місто забрала сім життів. 35 людей дістали поранень. Серед них троє дітей. 20 поранених госпіталізовані. Четверо — у важкому стані", — зазначив Ганжа.
На місцях російських ударів працюють усі служби, продовжується обстеження території. Внаслідок обстрілу пошкоджені півсотні будинків та побиті понад 2 тисячі вікон.
Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 2 червня обстріляли пʼять районів Дніпропетровщини ракетами та дронами. Зокрема, у Дніпрі внаслідок атаки частково зруйновані багатоквартирні будинки.
Крім того, загарбники атакували Запоріжжя, внаслідок чого зафіксовано влучання по критичній інфраструктурі.