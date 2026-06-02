В Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки

Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 2 июня. В больнице умер 60-летний мужчина, которого не удалось спасти, поскольку травмы оказались слишком тяжелыми. Таким образом, россияне убили семь человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепра 2 июня

"Ночная вражеская атака на город унесла семь жизней. 35 человек получили ранения. Среди них трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо — в тяжелом состоянии", — отметил Ганжа.

Разбор завалов в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

На местах российских ударов работают все службы, продолжается обследование территории. В результате обстрела повреждены полсотни домов и разбиты более 2 тысяч окон.

Массированный российский обстрел Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

Сообщение Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 2 июня обстреляли пять районов Днепропетровщины ракетами и дронами. В частности, в Днепре в результате атаки частично разрушены многоквартирные дома.

Читайте также:

Кроме того, захватчики атаковали Запорожье, в результате чего зафиксировано попадание по критической инфраструктуре.