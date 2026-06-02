Главная Новости дня Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: шесть человек погибли

Дата публикации 2 июня 2026 08:07
Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики в ночь на 2 июня массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погибли шесть человек, еще 36 получили ранения, среди которых есть дети. Известно, что оккупанты обстреляли пять районов области ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровщины 2 июня

В результате ударов России в Днепре частично разрушены многоквартирные дома. Кроме того, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и уничтожены автомобили.

Удар Росії по Дніпру 2 червня
Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА
Атака Росії на Дніпро 2 червня
Удар России по Днепру 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

В городе погибли шесть человек, еще 33 получили ранения — 22-летний парень и 71-летняя женщина в тяжелом состоянии. Кроме того, 24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные травмированные будут лечиться дома.

Російський обстріл Дніпра 2 червня
Разрушения в результате российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА
Масований обстріл Дніпра 2 червня
Последствия российского массированного обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

В Каменском повреждено админздание и многоквартирные дома. Три человека получили ранения — 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под атаку противника попали райцентр, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. Россия повредила многоквартирные и частные дома.

Росія масовано атакувала Дніпро 2 червня
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: Днепропетровская ОВА
Атака Росії на Дніпро 2 червня
Атака России на Днепр. Фото: Днепропетровская ОВА

"На Синельниковщине россияне целились по Васильковской общине. Загорелось здание, которое не эксплуатируется. На Криворожье противник бил по Апостоловской громаде. Возник пожар", — добавил Ганжа.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОвА, в ночь на 2 июня в Днепре раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали город.

Кроме того, поздно вечером 1 июня Россия атаковала Запорожье. В частности, противник ударил по критической инфраструктуре.

Днепр Днепропетровская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
