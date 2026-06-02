Головна Новини дня Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: шестеро людей загинули

Дата публікації: 2 червня 2026 08:07
Наслідки російського обстрілу Дніпра 2 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники у ніч проти 2 червня масовано атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 36 отримали поранення, серед яких є діти. Відомо, що окупанти обстріляли пʼять районів області ракетами та дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини 2 червня

Внаслідок ударів Росії у Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки. Крім того, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі та знищені автомобілі.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 2 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Удар Росії по Дніпру 2 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У місті загинули шестеро людей, ще 33 отримали поранення — 22-річний хлопець та 71-річна жінка у важкому стані. Крім того, 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта травмованих лікуватимуться вдома.

Руйнування внаслідок російського обстрілу Дніпра 2 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського масованого обстрілу Дніпра 2 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Камʼянському пошкоджена адмінбудівля та багатоквартирні будинки. Три людини отримали поранення — 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. 

На Нікопольщині під атаку противника потрапили райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Росія пошкодила багатоквартирні та приватні оселі. 

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака Росії на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

"На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді. Зайнялася будівля, що не експлуатується. На Криворіжжі противник бив по Апостолівській громаді. Виникла пожежа", — додав Ганжа.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, у ніч проти 2 червня у Дніпрі лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували місто.

Крім того, пізно ввечері 1 червня Росія атакувала Запоріжжя. Зокрема, противник вдарив по критичній інфраструктурі.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
