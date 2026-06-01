Росіяни атакують Запоріжжя: під ударом критична інфраструктура

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок пізно ввечері, 1 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Лунали потужні вибухи. Ворог вдарив по критичній інфраструктурі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Росіяни завдали удару по Запоріжжю

Сьогодні ввечері, 1 червня, російські війська здійснили черговий удар по Запоріжжю, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки на місці удару спалахнула пожежа. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

"Росіяни атакують обласний центр. Ворожого удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа", — написав Федоров.

Читайте також:

Скриншот повідомлення начальника ОВА Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 1 червня російські війська завдали цілеспрямованого удару по лікарні в Конотопі Сумської області. У момент атаки в будівлі перебували пацієнти та медичний персонал. За словами міського голови, удар був навмисно спрямований саме по цивільному медичному закладу.

Новини.LIVE також писали, що окупанти 1 червня атакували Запорізьку область, унаслідок чого зафіксовано влучання по приватному будинку. Внаслідок обстрілу пошкоджено житло та постраждала жінка.