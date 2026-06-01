Головна Новини дня Росіяни цілеспрямовано вдарили по лікарні в Конотопі

Дата публікації: 1 червня 2026 15:36
Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

У понеділок, 1 червня, російські війська здійснили цілеспрямовану повітряну атаку на лікарню в Конотопі у Сумській області. У будівлі  на момент удару перебували медичний персонал та пацієнти.

Про це заявив мер конотопа Артем Семеніхін, передає Новини.LIVE.

Росіяни вдарили по лікарні у Конотопі 1 червня

Війська РФ атакували медичний заклад у Конотопі, здійснивши пряме влучання у будівлі лікарні. За словами міського голови Артема Семеніхіна, це не було випадковим падінням збитого безпілотника, як стверджували в деяких повідомленнях. Мер наголосив, що ворожий дрон цілеспрямовано маневрував для ураження саме цієї цивільної установи.

Під час повітряного удару в приміщеннях лікарні перебували люди — пацієнти, які проходили лікування, та черговий персонал закладу. Руйнувань і пошкоджень зазнали безпосередньо самі лікарняні споруди.

Повідомлення Артема Семеніхіна. Фото: скриншот

Попри пряме влучання російської зброї в діючу лікарню, людських жертв удалося уникнути. Коментуючи наслідки ворожого нальоту, Артем Семеніхін написав: "Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні!Просто ДИВОМ і дякуючи Богові жертв і постраждалих немає. Пошкодження дістали будівлі лікарні…".

Наразі, станом на 15:20 у регіоні досі триває повітряна тривога

Карта повітряних тривог в Україні 1 червня о 15:20. Фото: скриншот

Новини.LIVE писали раніше про серію нищівних російських атак по Конотопу. Так 20 травня Росія вдарила по багатоповерхівці у місті внаслідок чого стався обвал кількох поверхів. 

А 31 травня російська армія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками по Сумській області. Внаслідок ударів поранення дістали двоє літніх чоловіків. У регіоні зафіксовано значні руйнування житлових будинків і торгових об'єктів. У Конотопі та навколишніх районах виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Сумська область обстріли лікарня
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
