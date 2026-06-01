Россияне целенаправленно ударили по больнице в Конотопе

Дата публикации 1 июня 2026 15:36
Спасатель тушит огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

В понедельник, 1 июня, российские войска совершили целенаправленную воздушную атаку на больницу в Конотопе в Сумской области. В здании на момент удара находились медицинский персонал и пациенты.

Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, передает Новини.LIVE.

Войска РФ атаковали медицинское учреждение в Конотопе, осуществив прямое попадание в здания больницы. По словам городского головы Артема Семенихина, это не было случайным падением сбитого беспилотника, как утверждали в некоторых сообщениях. Мэр подчеркнул, что вражеский дрон целенаправленно маневрировал для поражения именно этого гражданского учреждения.

Во время воздушного удара в помещениях больницы находились люди — пациенты, которые проходили лечение, и дежурный персонал учреждения. Разрушения и повреждения получили непосредственно сами больничные сооружения.

Сообщение Артема Семенихина. Фото: скриншот

Несмотря на прямое попадание российского оружия в действующую больницу, человеческих жертв удалось избежать. Комментируя последствия вражеского налета, Артем Семенихин написал: "Это было не падение шахеда, как некоторые пишут, а именно УДАР! Он заходил на удар именно по больнице! Просто чудом и слава Богу жертв и пострадавших нет. Повреждения получили здания больницы...".

Сейчас, по состоянию на 15:20 в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине 1 июня в 15:20. Фото: скриншот

Новини.LIVE писали ранее о серии сокрушительных российских атак по Конотопу. Так 20 мая Россия ударила по многоэтажке в городе в результате чего произошел обвал нескольких этажей.

А 31 мая российская армия осуществила очередную массированную атаку беспилотниками по Сумской области. В результате ударов ранения получили двое пожилых мужчин. В регионе зафиксированы значительные разрушения жилых домов и торговых объектов. В Конотопе и окружающих районах возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
