Росія вдарила по Сумщині: мешканці Конотопу без води та світла

Поліцейський дивиться на зруйновану будівлю.

Російська армія знову масовано обстріляла Сумську область безпілотниками, через що поранення отримали двоє літніх чоловіків. Окрім цього, в регіоні зафіксовано масштабні руйнування десятків будинків, крамниць, а у Конотопі та районі повністю зникло світло й вода. На місцях прильотів уже працюють слідчі групи поліції та вибухотехніки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Масштаби руйнувань у громадах та знеструмлення

У Шосткинській громаді російський дрон поцілив по цивільних об'єктах, поранення отримав 78-річний пенсіонер, а вибуховою хвилею побило 17 багатоповерхівок, аптеку, автостанцію, магазини та школи.

Знищена будівля після нічної атаки російських дронів на Сумщину.

При цьому у Конотопі ситуація взагалі важка, бо місто лишилося без електрики та водопостачання, хоча мер каже, що на водоканалі вже запустили генератори для відкачування води.

У Краснопільській громаді теж був приліт БпЛА прямо в машину, там постраждав чоловік 58 років, а крім того повністю згоріла приватна хата і пошкоджено будівлю місцевого лісгоспу.

Співробітник поліції оглядає пошкоджену цивільну інфраструктуру.

Конотопський район наразі теж без світла, енергетики намагаються відновити понівечені об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни у ніч проти 31 травня атакували Україну 229 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія". Сили ППО збили та подавили 212 цілей.

Також ми писали, що ворог атакував Чернігівську область. Внаслідок атаки на території підприємства у Корюківському районі загинув 58-річний чоловік. Рятувальники знайшли тіло загиблого під час ліквідації пожежі.