Россия ударила по Сумщине: жители Конотопа без воды и света

Полицейский смотрит на разрушенное здание.

Российская армия снова массированно обстреляла Сумскую область беспилотниками, из-за чего ранения получили двое пожилых мужчин. Кроме этого, в регионе зафиксированы масштабные разрушения десятков домов, магазинов, а в Конотопе и районе полностью исчезли свет и вода. На местах прилетов уже работают следственные группы полиции и взрывотехники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Масштабы разрушений в громадах и обесточивание

В Шосткинской громаде российский дрон попал по гражданским объектам, ранения получил 78-летний пенсионер, а взрывной волной побило 17 многоэтажек, аптеку, автостанцию, магазины и школы.

Уничтоженное здание после ночной атаки российских дронов на Сумщину.

При этом в Конотопе ситуация вообще тяжелая, потому что город остался без электричества и водоснабжения, хотя мэр говорит, что на водоканале уже запустили генераторы для откачки воды.

В Краснопольской громаде тоже был прилет БпЛА прямо в машину, там пострадал мужчина 58 лет, а кроме того полностью сгорел частный дом и повреждено здание местного лесхоза.

Сотрудник полиции осматривает поврежденную гражданскую инфраструктуру.

Конотопский район сейчас тоже без света, энергетики пытаются восстановить изуродованные объекты критической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне в ночь на 31 мая атаковали Украину 229 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия". Силы ПВО сбили и подавили 212 целей.

Также мы писали, что враг атаковал Черниговскую область. В результате атаки на территории предприятия в Корюковском районе погиб 58-летний мужчина. Спасатели нашли тело погибшего во время ликвидации пожара.