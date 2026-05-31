Нічний удар РФ по Чернігівщині: на підприємстві загинув чоловік

Нічний удар РФ по Чернігівщині: на підприємстві загинув чоловік

Дата публікації: 31 травня 2026 09:07
Рятувальник гасить пожежу на місці прильоту. Фото: ДСНС

Російський безпілотник вночі 31 травня атакував Чернігівську область. Внаслідок атаки на території підприємства у Корюківському районі загинув 58-річний чоловік. Рятувальники знайшли тіло загиблого вже під час ліквідації пожежі, яка спалахнула на автомобільній стоянці через приліт. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ДСНС України.

Наслідки чергового російського удару по цивільних

Ворожий БпЛА поцілив прямо по парковці, де стояли машини, рятувальникам довелося гасити масштабне займання. Вогонь повністю знищив 7 вантажівок.

Рятувальник гасить вантажівки на місці прильоту. Фото: ДСНС

Росіяни продовжують щоденно обстрілювати українські регіони, руйнуючи підприємства та вбиваючи звичайних людей, які просто перебували на робочих місцях.

Рятувальник гасить підприємство після прильоту. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, 30 травня Росія масовано атакувала дронами Сумщину. Зокрема, ворог знищив автовокзал на Сумщині та вдарив по місцевій АЗС

Також росіяни 30 травня атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад УЗ у Запоріжжі. Внаслідок удару загинув машиніст поїзда, а ще двоє працівників дістали поранення.

Крім того, Сили оборони Півдня спростували фейк РФ про нібито український удар по Запорізькій АЕС.  У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони не завдавали жодних ударів по об'єктах станції та суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Чернігівська область обстріли війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
