Ночной удар РФ по Черниговщине: на предприятии погиб мужчина

Фото: ГСЧС

Российский беспилотник ночью 31 мая атаковал Черниговскую область. В результате атаки на территории предприятия в Корюковском районе погиб 58-летний мужчина. Спасатели нашли тело погибшего уже во время ликвидации пожара, который вспыхнул на автомобильной стоянке из-за прилета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Последствия очередного российского удара по гражданским лицам

Вражеский БпЛА попал прямо по парковке, где стояли машины, спасателям пришлось тушить масштабное возгорание. Огонь полностью уничтожил 7 грузовиков.

Россияне продолжают ежедневно обстреливать украинские регионы, разрушая предприятия и убивая обычных людей, которые просто находились на рабочих местах.

Как писали Новини.LIVE, 30 мая Россия массированно атаковала дронами Сумскую область. В частности, враг уничтожил автовокзал в Сумской области и ударил по местной АЗС

Также россияне 30 мая атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав УЗ в Запорожье. В результате удара погиб машинист поезда, а еще двое работников получили ранения.

Кроме того, Силы обороны Юга опровергли фейк РФ о якобы украинском ударе по Запорожской АЭС. В военном командовании отметили, что Силы обороны не наносили никаких ударов по объектам станции и строго придерживаются норм международного гуманитарного права.