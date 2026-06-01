Окупанти вдарили по будинку в Запорізькій області: постраждала жінка
Російські загарбники у понеділок, 1 червня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Крім того, окупанти поранили жінку.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Запорізької області 1 червня
На місці російської атаки працюють усі екстрені служби. Федоров зазначив, що постраждалій 73-річній жінці медики надають усю необхідну допомогу.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, Росія масовано атакувала область, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.
А у ніч проти 1 червня противник бив по Сумах дронами. Окупанти пошкодили вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі.
Крім того, 31 травня російські загарбники знищили перше відділення Нової пошти в Дніпрі. Противник бив по місту ударними дронами.