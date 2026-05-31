Будівля вигоріла вщент: РФ знищила відділення Нової пошти в Дніпрі

Наслідки удару по Новій пошті в Дніпрі. Фото: кадр з відео

Російські війська 31 травня атакували Дніпро ударними дронами. Внаслідок атаки окупанти знищили відділення №1 Нової пошти. Будівля вигоріла вщент.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Удар по Новій пошті в Дніпрі 31 травня

У компанії розповіли, що внаслідок обстрілів співробітники не постраждали. Наразі на місці влучання працюють ДСНС та поліція. Зазначається, що детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.

"Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 31 травня Росія вдарила по Сумщині. Двоє літніх чоловіків отримали поранення, а в Конотопі та районі повністю зникло світло й вода.

Читайте також:

Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 200 дронів. Є влучання 14 безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти.