Росія атакувала Дніпро: зафіксовано масштабну пожежу

Наслідки російського обстрілу Дніпра 31 травня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у неділю, 31 травня, атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу зафіксовано масштабну пожежу. Наразі інформація про поранених уточнюється.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпра 31 травня

Через російську атаку загорілися склад логістичної компанії та автомобілі, припарковані поряд.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — додав Ганжа.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських дронів у напрямку Дніпра та загрозу застосування балістичного озброєння.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, російські окупанти масовано атакували Сумщину дронами, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Крім того, у Конотопі та районі повністю зникли світло й вода.

Також вночі ворог атакував Чернігівську область. Через удар дрона на території підприємства у Корюківському районі загинув 58-річний чоловік.