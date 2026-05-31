Россия атаковала Днепр: зафиксирован масштабный пожар

Последствия российского обстрела Днепра 31 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в воскресенье, 31 мая, атаковали Днепр. В результате обстрела зафиксирован масштабный пожар. Сейчас информация о раненых уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепра 31 мая

Из-за российской атаки загорелись склад логистической компании и автомобили, припаркованные рядом.

Последствия российского обстрела Днепра 31 мая. Фото: Днепропетровская ОВА

"Информация о пострадавших уточняется", — добавил Ганжа.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Накануне в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских дронов в направлении Днепра и угрозе применения баллистического вооружения.

Читайте также:

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, российские оккупанты массированно атаковали Сумскую область дронами, в результате чего ранения получили два человека. Кроме того, в Конотопе и районе полностью исчезли свет и вода.

Также ночью враг атаковал Черниговскую область. Из-за удара дрона на территории предприятия в Корюковском районе погиб 58-летний мужчина.