Главная Новости дня РФ ударила по складу гумпомощи в Днепре: Сибига обратился к ООН

РФ ударила по складу гумпомощи в Днепре: Сибига обратился к ООН

Дата публикации 26 мая 2026 19:29
Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Российская ракета "Искандер" 25 мая ударила по складу Всемирной продовольственной программы в Днепре. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал и обратился к Организации Объединенных Наций.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X во вторник, 26 мая, передает Новини.LIVE.

Российский удар по складу гумпомощи в Днепре

"Несмотря на недавние обсуждения в Совете Безопасности ООН и неоднократные призывы международного сообщества, Россия продолжает свои варварские нападения на гуманитарных работников и объекты", — подчеркнул Сибига.

Російський удар по складу гуманітарної допомоги у Дніпрі 25 травня
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: x.com/andrii_sybiha

Он сообщил, что в результате российского удара никто не пострадал, но гуманитарная помощь на сумму более 1,4 миллиона долларов, предназначенная для 130 000 человек, была полностью уничтожена.

Министр заявил, что это нападение является еще одним свидетельством истинного отношения России к ООН и ее государствам-членам, а также пренебрежение фундаментальными принципами международного гуманитарного права.

"Я призываю Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша использовать все имеющиеся инструменты и полномочия, чтобы заставить Россию прекратить эти безрассудные нападения на гуманитарные операции", — добавил Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 21 мая российские оккупанты атаковали Днепр и повредили две многоэтажки. В результате обстрела ранения получили пять человек.

А в ночь на 20 мая Россия била по Днепру ракетами, дронами и артиллерией. Известно о двух погибших и шести травмированных.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
