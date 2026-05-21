РФ ударила по многоэтажке в Днепре: есть раненые

Последствия удара по дому в Днепре. Фото: ОВА

Российские войска 21 мая нанесли удар по Днепру. В городе повреждены два многоэтажных дома. В результате атаки травмированы по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Днепру 21 мая

Обновлено в 17:30. Ганжа сообщил, что число раненых в Днепре возросло до 11. Среди них — 13-летний мальчик, которого доставили в больницу. Также госпитализированы семь взрослых. Все находятся в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар", — рассказал Ганжа.

По его словам, сейчас известно, что из-за вражеской атаки пять человек получили ранения. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая россияне нанесли комбинированный удар по Днепру и области. В результате атаки погибли и пострадали, а также повреждены жилые дома.

В тот же день российский дрон попал в многоэтажку в Конотопе Сумской области. Спасатели разбирали завалы, под которыми находились люди. Известно о по меньшей мере шести пострадавших.