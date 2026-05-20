Россияне атаковали Днепр: есть погибшие и раненые

В ночь на 20 мая российские оккупанты ракетами, дронами и артиллерией атаковали Днепр и Днепропетровскую область. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеского удара погибли двое гражданских, еще по меньшей мере шестеро получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Сегодня ночью, 20 мая, российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру и области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома и предприятия.

В Днепре из-за ночного обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения. По данным местных властей, оккупанты атаковали два района области с применением ракет, дронов и артиллерии.

В городе поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобили. В больницах находятся четверо пострадавших в состоянии средней и тяжелой тяжести, еще один человек лечится амбулаторно.

Также под удар РФ попала Петриковская громада Днепровского района, где повреждено одно из предприятий.

Кроме этого, на Никопольщине обстрелам подверглись райцентр и несколько громад. Там повреждены предприятие, жилые дома и автомобили.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 20 мая российские войска атаковали Сумскую область ударными беспилотниками, целенаправленно ударив по жилым районам Конотопской и Шосткинской громад. В Конотопе дрон попал в многоэтажку, в результате чего есть раненые и под завалами могут оставаться люди. Спасатели проводят эвакуацию жителей и разбор разрушенных конструкций, количество пострадавших уточняется.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 мая оккупанты атаковали газовую инфраструктуру на Черниговщине ударными беспилотниками. Под удар попали несколько производственных объектов группы "Нафтогаз", что повлекло повреждение оборудования.