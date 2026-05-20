Главная Новости дня РФ атаковала Днепр: в городе изуродованы склады и пострадали люди

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 02:06
Срочная новость

Россияне в ночь на 20 мая в очередной раз атаковали Днепр дронами. В результате вражеской атаки в городе повреждены склады, также известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Первые последствия обстрела Днепра 20 мая

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram рассказал, что в 00:17 оккупанты ударили по Днепру, в результате чего произошел пожар.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что для региона существует угроза применения дронов, а также взрывы в Днепре раздавались во время угрозы применения баллистики (был ли удар баллистикой, пока неизвестно).

Впоследствии Ганжа проинформировал, что после атаки были ранены два человека. Позже количество пострадавших возросло до 5, и всех их госпитализировали. Также он проинформировал о других последствиях обстрела.

"Из-за атаки россиян на Днепр изуродованы склады с продуктами питания", - сказано в заметке в 01:56.

Новость дополняется...

Днепр война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
