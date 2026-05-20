РФ атакувала Дніпро: у місті понівечені склади та постраждали люди

Пошкоджена будівля у Дніпрі.

Росіяни в ніч проти 20 травня вчергове атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджені склади, також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Перші наслідки обстрілу Дніпра 20 травня

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram розповів, що о 00:17 окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого сталася пожежа.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що для регіону існує загроза застосування дронів, а також вибухи у Дніпрі лунали під час загрози застосування балістики (чи був удар балістикою, поки невідомо).

Згодом Ганжа поінформував, що після атаки були поранені двоє людей. Пізніше кількість постраждалих зросла до 5, і всіх їх госпіталізували. Також він поінформував про інші наслідки обстрілу.

"Через атаку росіян на Дніпро понівечені склади з продуктами харчування", —сказано у дописі о 01:56.

Новина доповнюється...