В Дніпрі стрімко зросла кількість поранених після ракетного удару

Наслідки ракетного удару по житловому кварталу в Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська атака на Дніпро та Дніпровський район, яка була здійснена вранці, 18 травня, призвела до масштабних руйнувань. Ворог поцілив у житлову забудову та склад із піротехнікою. Кількість травмованих містян станом на зараз уже сягнула 18 осіб, вісьмох із них довелося шпиталізувати з пораненнями середньої тяжкості.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Росія завдала ракетних ударів по Дніпру 18 травня

Збройні сили Росії атакували ракетами місто Дніпро та прилеглі території. Основний удар прийшовся по житловому сектору обласного центру, де виникло кілька масштабних пожеж. Зокрема, вогонь охопив дах багатоповерхового будинку. Через руйнування в іншій будівлі опинилися заблокованими місцеві мешканці. Екстрені служби оперативно прибули на місце події та надають усю необхідну допомогу потерпілим.

Пошкоджені вікна у житловому будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександро Ганжа, внаслідок обстрілу поранення отримали 18 людей. Серед травмованих опинилися дворічна дівчинка та десятирічний хлопчик.

Наразі діти проходять амбулаторне лікування. Ще вісьмох дорослих, а саме чотирьох чоловіків та чотирьох жінок, медики забрали до лікарень. Стан усіх шпиталізованих фахівці оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.

Понівечений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім самого міста, під ударом опинився і Дніпровський район. Там російські ракети зруйнували приміщення складу, де зберігалася піротехнічна продукція. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, на цій локації обійшлося без людських жертв. Очільник обласної адміністрації наголошує, що загроза повторних ударів зберігається, та закликає громадян не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

Новини.LIVE писали раніше, що у неділю, 17 травня, стало відомо, що лише за добу росіяни завдали понад 30 ударів по Дніпропетровській області. Вони застосували різні типи зброї.

Також вчора під атакою дронів опинився Кривий Ріг. Постраждало кілька цивільних.