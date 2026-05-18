В Днепре стремительно возросло количество раненых после ракетного удара

Последствия ракетного удара по жилому кварталу в Днепре. Фото: Днепропетровская ОГА

Российская атака на Днепр и Днепровский район, которая была осуществлена утром, 18 мая, привела к масштабным разрушениям. Враг попал в жилую застройку и склад с пиротехникой. Количество травмированных горожан по состоянию на сейчас уже достигло 18 человек, восьмерых из них пришлось госпитализировать с ранениями средней тяжести.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла ракетные удары по Днепру 18 мая

Вооруженные силы России атаковали ракетами город Днепр и прилегающие территории. Основной удар пришелся по жилому сектору областного центра, где возникло несколько масштабных пожаров. В частности, огонь охватил крышу многоэтажного дома. Из-за разрушений в другом здании оказались заблокированными местные жители. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Повреждены окна в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александро Ганжа, в результате обстрела ранения получили 18 человек. Среди травмированных оказались двухлетняя девочка и десятилетний мальчик.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение. Еще восемь взрослых, а именно четырех мужчин и четырех женщин, медики забрали в больницы. Состояние всех госпитализированных специалисты оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается полный объем медицинской помощи.

Изуродованный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме самого города, под ударом оказался и Днепровский район. Там российские ракеты разрушили помещение склада, где хранилась пиротехническая продукция. На объекте возник масштабный пожар.

По предварительной информации, на этой локации обошлось без человеческих жертв. Глава областной администрации отмечает, что угроза повторных ударов сохраняется, и призывает граждан не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.

Новини.LIVE писали ранее, что в воскресенье, 17 мая, стало известно, что только за сутки россияне нанесли более 30 ударов по Днепропетровской области. Они применили различные типы оружия.

Также вчера под атакой дронов оказался Кривой Рог. Пострадало несколько гражданских.