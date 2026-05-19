Главная Новости дня Удар по Черниговщине: вражеские дроны атаковали газовую инфраструктуру

Дата публикации 19 мая 2026 11:10
Последствия обстрелов России по Черниговской области. Фото: Черниговская ОГА

Утром во вторник, 19 мая, российские войска нанесли очередной удар по газовой инфраструктуре на Черниговщине. Это уже третьи сутки подряд, когда производственные объекты группы "Нафтогаз" становятся целью для вражеских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Новини.LIVE.

Россия бьет по газовым объектам в Черниговской области

По официальной информации, зафиксировано попадание беспилотных летательных аппаратов сразу по нескольким производственным объектам в Черниговской области. Следствием этих атак стало прямое повреждение и разрушение критически важного технологического оборудования компании.

Сообщение компании об убытках от обстрелов. Фото: скриншот

Из соображений безопасности руководство немедленно эвакуировало персонал одного из атакованных предприятий. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и пострадавших среди сотрудников. Сейчас на местах попаданий работают профильные специалисты и представители всех соответствующих экстренных служб. Продолжается фиксация последствий российского террора и точная оценка масштабов нанесенного ущерба инфраструктуре.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 19 мая, Россия также ударила по газовым объектам в Днепропетровской области. Для атаки российские войска применили баллистическую ракету.

Кроме того, Россия бьет по энергообъектам в Черниговской области. Так недавно из-за атаки в регионе без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Нафтогаз Черниговская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
