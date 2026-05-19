Головна Новини дня Удар по Чернігівщині: ворожі дрони атакували газову інфраструктуру

Дата публікації: 19 травня 2026 11:10
Наслідки обстрілів Росії по Чернігівській області. Фото: Чернігівська ОВА

Вранці у вівторок, 19 травня, російські війська завдали чергового удару по газовій інфраструктурі на Чернігівщині. Це вже третя доба поспіль, коли виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" стають ціллю для ворожих атак.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Новини.LIVE.

Росія б'є по газовим об'єктам в Чернігівській області

За офіційною інформацією, зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів одразу по кількох виробничих об'єктах у Чернігівській області. Наслідком цих атак стало пряме пошкодження та руйнування критично важливого технологічного обладнання компанії.

Повідомлення компанії про збитки від обстрілів. Фото: скриншот

З міркувань безпеки керівництво негайно евакуювало персонал одного з атакованих підприємств. За попередніми даними, обійшлося без людських жертв та постраждалих серед співробітників. Наразі на місцях влучань працюють профільні фахівці та представники всіх відповідних екстрених служб. Триває фіксація наслідків російського терору та точна оцінка масштабів завданих збитків інфраструктурі.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що у ніч проти 19 травня, Росія також вдарила по газових об'єктам в Дніпропетровській області. Для атаки російські війська застосували балістичну ракету.

Окрім того, Росія б'є по енергооб'єктах в Чернігівській області. Так нещодавно через атаку в регіоні без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
