Росія атакувала балістикою об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Росія атакувала балістикою об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Дата публікації: 19 травня 2026 00:46
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни ввечері у понеділок, 18 травня, вчергове атакували активи "Нафтогазу". На цей раз окупанти вдарили балістикою, через що зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Нафтогазу України".

Що відомо про чергову атаку РФ

У компанії поінформували, що протягом 17 травня та в ніч проти 18 травня росіяни безперервно атакували об'єкти дронами.

Окрім того, вже ввечері 18 травня ворог завдав удари трьома балістичними ракетами по активам Групи "Нафтогазу" у Дніпропетровській області.

"Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав", — поінформував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють відповідні служби. Зокрема, триває моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак.

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 18 травня ворог атакував енергетичні та паливні об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів двоє працівників отримали травми.

Також ми писали, що 5 травня обсяги атакували газові об'єкти на Полтавщині та Харківщині. Коли тривала ліквідація наслідків, окупанти здійснили повторний удар.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
