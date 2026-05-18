Окупанти атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: є поранені

Зруйнована інфраструктура. Фото: Нафтогаз України

У ніч проти 18 травня на Дніпропетровщині російські дрони атакували енергетичні та паливні об'єкти. Внаслідок ударів зруйновано цивільні споруди, є постраждалі серед працівників.

Про це повідомили у компанії "Нафтогаз України", передає Новини.LIVE.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру

Цієї ночі одразу кілька дронів вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. У компанії повідомили, що через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань.

Серед атакованих об'єктів — автозаправний комплекс UKRNAFTA, який зазнав повного знищення. Дві працівниці отримали травми, їм надають необхідну медичну допомогу.

"Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені", — зазначили в компанії.

У "Нафтогазі" наголосили, що всі уражені об'єкти є виключно цивільною інфраструктурою і не мають жодного відношення до військових цілей. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Повідомлення "Нафтогаз України". Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 травня російські війська завдали удару по Дніпру та Дніпровському району. Під обстріл потрапили житлові будинки та склад із піротехнікою, внаслідок чого постраждали щонайменше 18 людей.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку ворога. Він зазначив, що армія РФ застосувала понад 520 дронів та 22 ракети протягом доби для ударів по українським містам.