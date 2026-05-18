Оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" на Днепропетровщине: есть раненые

Оккупанты атаковали объекты "Нафтогаза" на Днепропетровщине: есть раненые

Дата публикации 18 мая 2026 12:25
Разрушенная инфраструктура. Фото: Нафтогаз Украины

В ночь на 18 мая на Днепропетровщине российские дроны атаковали энергетические и топливные объекты. В результате ударов разрушены гражданские сооружения, есть пострадавшие среди работников.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз Украины", передает Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру

Этой ночью сразу несколько дронов ударили по объектам критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области. В компании сообщили, что из-за продолжающихся обстрелов пока невозможно полностью оценить масштабы разрушений.

Среди атакованных объектов - автозаправочный комплекс UKRNAFTA, который подвергся полному уничтожению. Две работницы получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Помещение АЗК и оборудование станции полностью уничтожены", — отметили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что все пораженные объекты являются исключительно гражданской инфраструктурой и не имеют никакого отношения к военным целям. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Сообщение "Нафтогаз Украины". Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, 18 мая российские войска нанесли удар по Днепру и Днепровскому району. Под обстрел попали жилые дома и склад с пиротехникой, в результате чего пострадали по меньшей мере 18 человек.

Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку врага. Он отметил, что армия РФ применила более 520 дронов и 22 ракеты в течение суток для ударов по украинским городам.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
