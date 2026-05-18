Более 520 БпЛА и 22 ракеты: Зеленский отреагировал на ночной удар РФ

Более 520 БпЛА и 22 ракеты: Зеленский отреагировал на ночной удар РФ

Дата публикации 18 мая 2026 10:21
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В ночь на 18 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив сотни дронов и ракеты различных типов. Под ударом оказались по меньшей мере восемь областей, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и десятки раненых, среди которых есть дети.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал ночную атаку со стороны России

По его словам, самые длительные и интенсивные обстрелы продолжались в Днепре и области.

"Более 6 часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры", — отметил Зеленский.

РФ завдали ударів по восьми областях України
Последствия атаки по Днепру. Фото: ГСЧС

Глава государства сообщил, что под огнем оказались также объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.

Читайте также:

"В области была под ударом энергетика, жилые дома. Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю", — сказал президент.

Он подчеркнул, что российская сторона не могла не осознавать риски своих действий в морской акватории.

"Россияне не могли не знать, какое судно в море", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, всего во время атаки было применено 524 ударных дрона и 22 ракеты, включая баллистические и крылатые.

"В целом россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты различных типов — баллистические и крылатые", — сообщил он.

РФ атакувала вісім областей України в ніч проти 18 травня
Пожар после обстрела на Черниговщине. Фото: ГСЧС

Зеленский добавил, что во многих регионах тревога продолжается, а экстренные службы продолжают работу.

Он также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и создания совместных европейских антибаллистических систем защиты.

"Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении ПВО уже сейчас и активном сотрудничестве с партнерами для защиты гражданского населения.

"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас", — подытожил он.

Володимир Зеленський відреагував на обстріл 18 травня
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, российская атака на Днепр и Днепровский район утром 18 мая вызвала масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Враг попал в жилые кварталы и склад с пиротехникой. По состоянию на сейчас известно о 18 травмированных.

Кроме того, накануне Владимир Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по Московскому региону, назвав их ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
