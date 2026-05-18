Более 520 БпЛА и 22 ракеты: Зеленский отреагировал на ночной удар РФ
В ночь на 18 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив сотни дронов и ракеты различных типов. Под ударом оказались по меньшей мере восемь областей, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и десятки раненых, среди которых есть дети.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
По его словам, самые длительные и интенсивные обстрелы продолжались в Днепре и области.
"Более 6 часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры", — отметил Зеленский.
Глава государства сообщил, что под огнем оказались также объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.
"В области была под ударом энергетика, жилые дома. Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю", — сказал президент.
Он подчеркнул, что российская сторона не могла не осознавать риски своих действий в морской акватории.
"Россияне не могли не знать, какое судно в море", — подчеркнул Зеленский.
"В целом россияне использовали в этом ударе 524 ударных дрона и 22 ракеты различных типов — баллистические и крылатые", — сообщил он.
Зеленский добавил, что во многих регионах тревога продолжается, а экстренные службы продолжают работу.
Он также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и создания совместных европейских антибаллистических систем защиты.
"Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита", — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении ПВО уже сейчас и активном сотрудничестве с партнерами для защиты гражданского населения.
"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас", — подытожил он.
Как сообщали Новини.LIVE, российская атака на Днепр и Днепровский район утром 18 мая вызвала масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Враг попал в жилые кварталы и склад с пиротехникой. По состоянию на сейчас известно о 18 травмированных.
Кроме того, накануне Владимир Зеленский прокомментировал дальнобойные удары по Московскому региону, назвав их ответом на российские атаки по украинским городам и затягивание войны.