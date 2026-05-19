Главная Новости дня Россия атаковала баллистикой объекты "Нафтогаза" на Днепропетровщине

Россия атаковала баллистикой объекты "Нафтогаза" на Днепропетровщине

Дата публикации 19 мая 2026 00:46
Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером в понедельник, 18 мая, в очередной раз атаковали активы "Нафтогаза". На этот раз оккупанты ударили баллистикой, из-за чего зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Нафтогаза Украины".

Что известно об очередной атаке РФ

В компании сообщили, что в течение 17 мая и в ночь на 18 мая россияне непрерывно атаковали объекты дронами.

Кроме того, уже вечером 18 мая враг нанес удары тремя баллистическими ракетами по активам Группы "Нафтогаза" в Днепропетровской области.

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное — по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", — сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на местах работают соответствующие службы. В частности, продолжается мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак.

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 18 мая враг атаковал энергетические и топливные объекты "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате ударов двое работников получили травмы.

Также мы писали, что 5 мая объемы атаковали газовые объекты на Полтавщине и Харьковщине. Когда продолжалась ликвидация последствий, оккупанты совершили повторный удар.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
