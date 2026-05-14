На Чернігівщині через обстріли без світла 31 тисяча абонентів

Ремонтні роботи на ЛЕП. Фото ілюстративне: Укренерго

Більш ніж 31 тисяча споживачів у Чернігівській області залишилася без електропостачання після чергової атаки з боку ворога. Російський удар призвів до пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабні раптові відключення у регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі АТ "Чернігівобленерго", передає Новини.LIVE.

На Чернігівщині масштабний блекаут через російські удари

Енергетики зараз займаються оцінкою обсягів руйнувань. Спеціалісти отримають доступ до пошкодженого обладнання та зможуть братися до виконання необхідних ремонтних робіт лише тоді, коли це дозволить поточна безпекова ситуація.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив про труднощі з підготовкою енергооб'єктів до зимового сезону. Він стверджує, що до осені енергетикам не вдасться належним чином захистити їх від потенційних російських атак. Окрім того, в Україні відчувається гострий дефіцит кадрів серед енергетиків. Причиною цього є низький рівень зарплат у цій галузі та відтік кадрів через що доводиться шукати працівників серед пенсіонерів та навіть людей з інвалідністю.

Тим часом Росія не припиняє атаки на енергооб'єкти в Україні. Так нещодавно в Полтавській області була пошкоджена електропідстанція, що призвело до знеструмлення.